Свердловскому экс-министру энергетики и ЖКХ смягчили меру пресечения

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июл — РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга сменил заключение под стражу на запрет определенных действий бывшему министру энергетики и ЖКХ Свердловской области Николаю Смирнову, обвиняемому в получении взятки в особо крупном размере, сообщает во вторник пресс-служба суда.
«Обвиняемому Смирнову Николаю изменена мера пресечения с заключения под стражу на запрет определенных действий», — говорится в сообщении.
Уточняется, что следствие настаивало на продлении Смирнову ареста, однако суд отказал в удовлетворении ходатайства.
Смирнов покинул пост министра энергетики и ЖКХ региона, который занимал с 2011 года, 13 января в связи с переходом на другую работу. В конце января бывший чиновник был задержан, ему предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).