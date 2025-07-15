Свердловскому экс-министру энергетики и ЖКХ смягчили меру пресечения

Смирнов покинул пост министра энергетики и ЖКХ региона, который занимал с 2011 года, 13 января в связи с переходом на другую работу. В конце января бывший чиновник был задержан, ему предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).