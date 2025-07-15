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Свердловскому экс-министру энергетики и ЖКХ смягчили меру пресечения

Свердловскому экс-министру энергетики и ЖКХ Смирнову смягчили меру пресечения.

Источник: РИА Новости

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июл — РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга сменил заключение под стражу на запрет определенных действий бывшему министру энергетики и ЖКХ Свердловской области Николаю Смирнову, обвиняемому в получении взятки в особо крупном размере, сообщает во вторник пресс-служба суда.

«Обвиняемому Смирнову Николаю изменена мера пресечения с заключения под стражу на запрет определенных действий», — говорится в сообщении.

Уточняется, что следствие настаивало на продлении Смирнову ареста, однако суд отказал в удовлетворении ходатайства.

Смирнов покинул пост министра энергетики и ЖКХ региона, который занимал с 2011 года, 13 января в связи с переходом на другую работу. В конце января бывший чиновник был задержан, ему предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).