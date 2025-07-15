В США пес пережил наводнение в стиральной машине

Пса в разгар наводнения спасти не удалось: времени не осталось. Подросток думал, что любимец погиб. Но, когда юноша спустя несколько дней вернулся и забрался внутрь разрушенного дома через разбитое окно, услышал звук из стиральной машины. Внутри барабана, среди воды, сидел испуганный, но живой пес. Собака скулила, привлекала внимание хозяина.