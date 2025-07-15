В США пес пережил наводнение в стиральной машине

В тот вечер вода поднялась стремительно: менее чем за полчаса дом полностью затопило. Семье пришлось спасаться — добираться до соседей в темноте, сквозь сильное течение, которое едва не сбивало с ног.
Пса в разгар наводнения спасти не удалось: времени не осталось. Подросток думал, что любимец погиб. Но, когда юноша спустя несколько дней вернулся и забрался внутрь разрушенного дома через разбитое окно, услышал звук из стиральной машины. Внутри барабана, среди воды, сидел испуганный, но живой пес. Собака скулила, привлекала внимание хозяина.
Несмотря на радость от спасения, трагедия все еще отзывается в семье болью. В результате наводнения погибло несколько знакомых Власеков.
«Дом можно построить заново — людей не вернуть», — признался участник трагедии.