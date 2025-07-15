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В США пес пережил наводнение в стиральной машине

Семья Власеков из американского города Хант в начале июля потеряла почти все из-за внезапного затопления. Но, когда старшеклассник Коди Власек вернулся на место, где раньше стоял дом, парня ждал трогательный сюрприз — собака выжила в катастрофе.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Источник: KENS 5/Youtube

Об этом рассказала местная телестанция KENS 5, на репортаж которой позже сослался сервис Yahoo.

В тот вечер вода поднялась стремительно: менее чем за полчаса дом полностью затопило. Семье пришлось спасаться — добираться до соседей в темноте, сквозь сильное течение, которое едва не сбивало с ног.

«Ты хочешь помочь другим, слышишь крики, но знаешь: если выйдешь туда, сам не вернешься», — вспомнил Коди.

Пса в разгар наводнения спасти не удалось: времени не осталось. Подросток думал, что любимец погиб. Но, когда юноша спустя несколько дней вернулся и забрался внутрь разрушенного дома через разбитое окно, услышал звук из стиральной машины. Внутри барабана, среди воды, сидел испуганный, но живой пес. Собака скулила, привлекала внимание хозяина.

Несмотря на радость от спасения, трагедия все еще отзывается в семье болью. В результате наводнения погибло несколько знакомых Власеков.

«Дом можно построить заново — людей не вернуть», — признался участник трагедии.