В МФТИ светящимися бактериями обнаружили канцерогены в фауне северных морей

«Компактные биосенсоры на основе генетически модифицированных бактерий, созданные в лаборатории молекулярной генетики МФТИ, светятся при контакте с канцерогенами в воде. С их помощью ученые обнаружили высокую концентрацию канцерогенов в тканях ракообразных, морских пауков и тараканов, обитающих на дне Баренцева, Карского морей и моря Лаптевых. По пищевой цепочке они могут попадать в рыб, включая семгу и форель, которые активно употребляются в пищу человеком», — отметили в пресс-службе.