Депутаты Заксобрания посетили Аларский район

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников вместе с коллегами из областного парламента продолжает рабочие поездки по территориям Приангарья. Делегация прибыла в Аларский район, где их сопровождают представители местной администрации и Думы.
Первый пункт для посещения — поселок Кутулик. Там парламентарии побывали в местном краеведческом музее, который в прошлом году получил средства из федерального бюджета на техническое переоснащение. Кстати, это учреждение стало единственным из Иркутской области, получившим подобную субсидию по нацпроекту «Культура». Всего на приобретение современного выставочного, мультимедийного и фондового оборудования было выделено 6,4 млн рублей.
Кроме того, благодаря участию в конкурсе инициативных проектов, рядом удалось оборудовать открытую сцену для проведения местных мероприятий.
Побывали депутаты и в межпоселенческой центральной библиотеке им. А. В. Вампилова. Здание обновили в 2023 году, в год 85-летия со дня рождения драматурга. В дар музею и библиотеке Александр Ведерников передал книгу, посвященную вкладу Иркутской области в Победу в Великой Отечественной войне.