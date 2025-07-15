Депутаты Заксобрания посетили Аларский район

Первый пункт для посещения — поселок Кутулик. Там парламентарии побывали в местном краеведческом музее, который в прошлом году получил средства из федерального бюджета на техническое переоснащение. Кстати, это учреждение стало единственным из Иркутской области, получившим подобную субсидию по нацпроекту «Культура». Всего на приобретение современного выставочного, мультимедийного и фондового оборудования было выделено 6,4 млн рублей.