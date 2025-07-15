В Калининградской области цветёт иван-чай: как собирать, сушить и с чем сочетать

Цветы сразу сушим. С ферментацией листьев надо повозиться, плотно утрамбовав их в банке и дав постоять сутки на жаре. Когда листья потемнеют и станут вялыми, их нужно измельчить, пропустив через мясорубку, затем подсушить в тени. Как только листья высохнут, их можно заварить, как обычный чай.