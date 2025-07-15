В Калининградской области цветёт иван-чай: как собирать, сушить и с чем сочетать

Верный признак того, что макушка лета пройдена — сиреневые поля. Так цветёт иван-чай, или кипрей узколистный. Калининградка Екатерина Раевская магазинные чаи не покупает. Травница со стажем рассказала «Клопс», как правильно сушить растение и какие составы можно собрать для домашних чаепитий.
Где искать.
Ярко-розовые высокие цветы кипрея видно издалека. Они встречаются в полях.
Что собирать.
Листья и цветы.
Как сушить.
Цветы сразу сушим. С ферментацией листьев надо повозиться, плотно утрамбовав их в банке и дав постоять сутки на жаре. Когда листья потемнеют и станут вялыми, их нужно измельчить, пропустив через мясорубку, затем подсушить в тени. Как только листья высохнут, их можно заварить, как обычный чай.
Вкусовые качества.
Иван-чай обладает приятным освежающим вкусом, а запах напоминает сухофрукты.
Какие составы можно сделать?
Екатерина предложила смешивать с иван-чаем сушёные ягоды и другие травы в пропорциях 1:1. Их можно заготовить самостоятельно или приобрести в аптеке.
- Иван-чай, чабрец, сушёная малина отлично тонизируют и помогают взбодриться.
- Кипрей, лист малины, лист вишни — для любителей терпкого вкуса и тёмного чая.
- Иван-чай, душица, мята, ягоды облепихи или земляники — душистый состав с кислинкой.
Ещё несколько советов.
- Собирать иван-чай лучше, как только растение начало цвести — в этот период лист самый ароматный и вкусный
- Хранить чай можно несколько лет — процесс ферментации продолжается и в высушенном состоянии, потому прошлогодний чай будет ещё вкуснее свежего.