На территории порта в Пионерском открыли платную парковку

В конце августа 2024 года в порту Пионерского ввели в эксплуатацию первый пусковой комплекс. К причалу № 1 могут швартоваться суда длиной до 191 метра. В декабре порт в Пионерском начал принимать грузы. В том же месяце он стал обслуживать паром «Антей». Сейчас на строительной площадке монтируют анкерно-ригельную систему причала № 2. Аналогичные работы ведут на первом участке оградительного мола. Срок исполнения контракта по строительству порта в Пионерском перенесли на начало 2027 года.