На территории порта в Пионерском открыли платную парковку. Об этом сообщается в телеграм-канале «Морской Калининград».
«В связи с сезонным ростом туристического потока оператором морского терминала в Пионерском принято решение об открытии стоянки морского терминала для размещения автотранспорта отдыхающих и туристов», — говорится в публикации.
При въезде на парковку морского терминала взимается разовый сбор в размере 490 рублей за услугу по размещению автотранспорта. Время стоянки — до 12 часов без ограничений с момента появления. Въезд на парковку — с 8:00 до 20:00, пока принимают только безналичную оплату. На стоянке можно размещать большегрузный транспорт и туристические автобусы.
В конце августа 2024 года в порту Пионерского ввели в эксплуатацию первый пусковой комплекс. К причалу № 1 могут швартоваться суда длиной до 191 метра. В декабре порт в Пионерском начал принимать грузы. В том же месяце он стал обслуживать паром «Антей». Сейчас на строительной площадке монтируют анкерно-ригельную систему причала № 2. Аналогичные работы ведут на первом участке оградительного мола. Срок исполнения контракта по строительству порта в Пионерском перенесли на начало 2027 года.