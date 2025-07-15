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В Омской области обнаружили партию зараженных узбекских персиков

Россельхознадзор выявил 1,5 тонны фруктов с опасным вредителем — восточной плодожоркой.

Источник: Комсомольская правда

В июле 2025 года Управление Россельхознадзора по Омской области выявило 1,52 тонны свежих персиков, зараженных опасным карантинным вредителем — восточной плодожоркой. Фрукты привезли из Узбекистана через пункт пропуска «Ольховка».

Лабораторные исследования, проведенные филиалом ФГБУ «Центр оценки качества продукции АПК», подтвердили наличие вредителя. Он представляет угрозу для плодовых культур региона. Для предотвращения распространения насекомого партию персиков подвергли фумигации. После обработки и повторных анализов продукцию признали соответствующей фитосанитарным нормам и допустили к реализации.

С начала года это уже 16-й случай обнаружения восточной плодожорки в импортных фруктах из Центральной Азии. Всего с января специалисты зарегистрировали 37 фактов заражения растительной продукции карантинными организмами.

Ранее «КП Омск» предупредила о надвигающемся на регионе шторме.