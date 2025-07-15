В Ростове выставили на торги федеральное имущество

В центре Ростова-на-Дону выставили на продажу здание площадью 785,8 кв. метров и участок под ним в 881 кв. метр (8,8 соток). Это имущество находится в федеральной собственности. Объявление опубликовано на портале ГИС «Торги».
Объект расположен на Буденновском проспекте, 83. Начальная цена лота — 45,8 млн рублей. Принимать заявки на участие в аукционе будут до 11 августа, а торги проведут 15 августа 2025 года.
Основанием для продажи стали решения правительственной комиссии по развитию жилищного строительства от декабря 2024 года и правления АО «ДОМ.РФ» от июля 2025 года. Известно, что организатором аукциона выступает АО «ДОМ.РФ».
Как сообщает издание «Город N», раньше в пустующем здании находились офисы и Ростовский центр научно-технической информации (подразделение Минэнерго России).
Добавим, ранее в Ростове также выставили на продажу особняк 20 века за 46 млн рублей.
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