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В Ростове выставили на торги федеральное имущество

В Ростове за 45 млн рублей выставили на продажу здание бывшего госучреждения.

Источник: Комсомольская правда

В центре Ростова-на-Дону выставили на продажу здание площадью 785,8 кв. метров и участок под ним в 881 кв. метр (8,8 соток). Это имущество находится в федеральной собственности. Объявление опубликовано на портале ГИС «Торги».

Объект расположен на Буденновском проспекте, 83. Начальная цена лота — 45,8 млн рублей. Принимать заявки на участие в аукционе будут до 11 августа, а торги проведут 15 августа 2025 года.

Основанием для продажи стали решения правительственной комиссии по развитию жилищного строительства от декабря 2024 года и правления АО «ДОМ.РФ» от июля 2025 года. Известно, что организатором аукциона выступает АО «ДОМ.РФ».

Как сообщает издание «Город N», раньше в пустующем здании находились офисы и Ростовский центр научно-технической информации (подразделение Минэнерго России).

Добавим, ранее в Ростове также выставили на продажу особняк 20 века за 46 млн рублей.

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