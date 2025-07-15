Володин раскрыл подробности закона о лишении приобретенного гражданства

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Депутаты Госдумы предлагают расширить перечень оснований для лишения приобретённого гражданства России ещё на 9 статей УК РФ, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Мы с вами должны принимать граждан, которые будут соблюдать наши законы, уважать традиции, культуру, знать язык. Это важные условия. А тот, кто не соблюдает законы, не должен быть гражданином нашей страны. В прошлый раз по восьми основаниям определились — у нас 72 основания стало для того, чтобы лишить гражданства приобретённого. А сейчас ещё предлагаем расширить перечень на 9 статей Уголовного кодекса. Ввести нормы, о которых наши избиратели просили», — сказал Володин на видео, которое размещено в его Telegram-канале.
В публикации председатель Госдумы сообщил, что в перечень оснований для лишения гражданства РФ может войти убийство, а также развратные действия в отношении ребёнка, половое сношение с ребёнком, достигшим 12-летнего возраста, но не достигшим 14-летнего возраста, вовлечение в занятие проституцией несовершеннолетнего, организация занятия проституцией с участием несовершеннолетнего.
По словам Володина, в перечень может войти изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов, групповое изнасилование или насильственные действия сексуального характера, либо с особой жестокостью (угрозой убийством), либо повлёкшее заражение венерической болезнью, понуждение несовершеннолетнего к действиям сексуального характера, понуждение к действиям сексуального характера организованной группой, с использованием интернета или лицом, имеющим судимость за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, а также развратные действия, совершённые в отношении двух или более лиц.
Также председатель Госдумы уточнил, что основанием для лишения приобретенного российского гражданства может стать организация незаконной миграции и любое иное преступление, если оно совершено по экстремистскому мотиву или в целях оправдания терроризма или диверсионной деятельности.