Володин раскрыл подробности закона о лишении приобретенного гражданства

«Мы с вами должны принимать граждан, которые будут соблюдать наши законы, уважать традиции, культуру, знать язык. Это важные условия. А тот, кто не соблюдает законы, не должен быть гражданином нашей страны. В прошлый раз по восьми основаниям определились — у нас 72 основания стало для того, чтобы лишить гражданства приобретённого. А сейчас ещё предлагаем расширить перечень на 9 статей Уголовного кодекса. Ввести нормы, о которых наши избиратели просили», — сказал Володин на видео, которое размещено в его Telegram-канале.