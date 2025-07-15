Выставка Татьяны Лысовой «Образ мысли» пройдет в Самаре

17 июля в Самаре откроется выставка картин Татьяны Лысовой «Образ мысли» (0+). Художница из Бугуруслана представляет собственное видение этой фразы — мысль, переданную через визуальные образы.
Каждая её работа — это визуализация конкретной идеи, заложенной в названии. Такой подход близок к тому, как сознание создаёт ассоциации, соединяя текст и изображение для передачи эмоций.
Экспозиция пробудет в библиотеке до 16 августа. Вход свободный.
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