Зумеры и миллениалы по-разному заботятся о здоровье

Миллениалы (30−35 лет) и зумеры (18−25 лет) сходятся в одном: здоровье — не та область, на которой стоит экономить. Оба поколения ставят свое самочувствие в один ряд с заботой о близких. Но если для миллениалов основным инструментом лечения остаются домашние аптечки и опыт прошлого, то зумеры более склонны к активной профилактике, экспериментам с препаратами и обращению к специалистам при первых подозрительных симптомах заболеваний.
Согласно исследованию, которое опубликовали в «Газета.RU», 79% миллениалов и 76% зумеров считают, что «все болезни от нервов». Но дальше начинаются различия. У тех, кому за двадцать, чаще всего проблемы с глазами (41%) и зубами (38%). Миллениалы же больше жалуются на спину и суставы (35%).
Когда дело коснулось похода к врачу, зумеры оказались более активными: в среднем они обращаются за помощью 3,09 раза в год, против 2,65 у миллениалов.
При этом зумеры реже терпят боль и быстрее принимают обезболивающие препараты. К быстродействующим средствам прибегают 83% представителей молодого поколения, тогда как 79% миллениалов предпочитают универсальные препараты от разных типов боли.
При этом если говорить о реакции на боль, то миллениалы оказались менее выносливыми: только 48% из них продолжат работу или учебу, несмотря на недомогание, тогда как среди зумеров таких — 58%. При этом больничные берут чаще именно миллениалы — 17%, против 15% у младших.
Еще одна особенность: зумеры чаще покупают новые препараты, пробуют современные формы выпуска и интересуются трендами в фармацевтике (41%), но при этом 45% выбирают уже проверенные средства. Миллениалы больше доверяют врачам (40%) и советам друзей (30%).
Эксперты подчеркивают, что эти различия влияют не только на поведение в аптеке, но и на формирование медицинского рынка. Производители все чаще создают продукты с учетом потребностей зумеров: то есть с удобными форматами, цифровым контентом и маркетингом через соцсети.