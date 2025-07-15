Зумеры и миллениалы по-разному заботятся о здоровье

Миллениалы (30−35 лет) и зумеры (18−25 лет) сходятся в одном: здоровье — не та область, на которой стоит экономить. Оба поколения ставят свое самочувствие в один ряд с заботой о близких. Но если для миллениалов основным инструментом лечения остаются домашние аптечки и опыт прошлого, то зумеры более склонны к активной профилактике, экспериментам с препаратами и обращению к специалистам при первых подозрительных симптомах заболеваний.