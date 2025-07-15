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В Воронежской области запретят въезд в леса

Его введут с 18 июля.

Источник: Комсомольская правда

В Воронежской области с пятницы, 18 июля, планируют ввести запрет на въезд в леса. Ограничения связаны с установленными в нашем регионе высокого и чрезвычайно высокого классов пожарной опасности (четвертого и пятого). Запрет собираются ввести до 7 августа. Об этом сообщили в пресс-службе министерства лесного хозяйства Воронежской области.

Разрешат в этот временной период въезжать в леса только пожарным и полицейским машинам, а также скорой и автомобилям аварийно-спасательных служб, лесной охраны и тем, которые вывозят древесину (если они оборудованы искрогасителями).

При этом пешие прогулки по-прежнему будут разрешены при условии строгого соблюдения противопожарной безопасности.

В лесничествах, чтобы не допустить нарушений запрета, обещают усилить патрулирование.