Жители российских регионов рассказали, как выживают без мобильного интернета

«Я неделю назад заблудилась, опоздала, попала в грозу, впала в панику! А всего лишь перепутала остановку. И такси не вызвать, связи не было вообще, и никто не мог мне помочь, потому что сами все запутались…. Интернета нет, транспорта тоже нет, везде спрашивают наличку — так банкоматы тоже не работают… А билет [в транспорте] наличкой дороже на пять рублей, экономят так… Ни погоды прогноз узнать, ни такси вызвать, ни еду заказать, каменный век не за горами видимо», — делятся друг с другом нижегородцы в комментариях городских пабликов.