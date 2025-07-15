Крымский мост: на жаре туристам раздают тысячи бутылок воды

«Закуплено больше четырех тысяч бутылок. На месте дежурят сотрудники Госавтоинспекции и МЧС. Работу планируется вести ежедневно по мере необходимости», — написал глава Керчи в Telegram-канале.
Он уточнил, что на автоподходах к Крымскому мосту со стороны Керчи ежедневно дежурят волонтеры. Организованы пункты раздачи питьевой воды для тех, кому пришлось задержаться в очереди на досмотр.
«Рекомендую всем, кто планирует путешествие по Крымскому мосту, ознакомиться с рекомендациями экспертов, запастись водой, а также следить за актуальной обстановкой на автоподходах в официальных каналах», — добавил Каторгин.
По информации Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте, по состоянию на 14 часов вторника на Крымском мосту в очереди перед пунктами досмотра со стороны Тамани находится 120 транспортных средства, а со стороны Керчи — 157 автомобилей.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке.
Сейчас работает 110 пунктов досмотра с обеих сторон — все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.
Оптимальное время проезда — с 1:00 до 7:00 — в эти часы в очереди меньше всего машин. Также можно планировать проезд в понедельник, с 8 до 16. Самые напряженные часы — с 17:00 до 23:00, дни — пятница, суббота и воскресенье. На самом мосту всегда свободно.