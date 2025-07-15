Ливень обрушился на Минск — из-за подтоплений останавливался транспорт

Накануне синоптики объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за гроз и сильных ливней. Согласно прогнозам синоптиков, большая часть территории страны окажется под воздействием гроз и кратковременных дождей. В дневные часы ожидаются сильные ливни.
Сейчас в Минске гремит гром, сверкают молнии, некоторые улицы уже затопило.
Уважаемые пассажиры! В связи с погодными условиями возможны отклонения от установленного расписания движения пассажирского транспорта. Учитывайте данную информацию при совершении поездки.
Из-за подтопления на ряде маршрутов общественного транспорта произошли остановки движения:
с 13:43 на ул. Стебенева — Асаналиева остановились автобусы маршрутов № 30с, 45, 48 — движение возобновлено в 16:00;
с 13:48 на ул. Кижеватова (ст. м. «Слуцкий Гостинец») в направлении МКАД стоят автобусы маршрутов № 88с, 104, 114с, 379, 429 — движение возобновлено в 14:39;
с 13:51 на ул. Плеханова — Якубова в обоих направлениях перестали ходить трамваи № 3, 6, 7 — движение возобновлено в 14:10;
с 13:51 на ул. Денисовская в обоих направлениях стоят троллейбусы маршрутов № 20, 24 и автобусы маршрутов № 2с, 55, 84, 93 — движение возобновлено в 15:15;
с 13:53 на ул. Кабушкина, 18, в направлении Партизанского проспекта остановились троллейбусы маршрутов № 16, 19, 50, 92 — движение возобновлено в 14:43;
с 13:55 на пересечении ул. Тростенецкой — пер. Велосипедного остановились автобусы маршрута № 127 — движение возобновлено в 16:02;
с 13:55 на пр. Рокоссовского в обоих направлениях стоят троллейбусы маршрутов № 19, 20, 30, 36, 41, 82 и автобусы маршрута № 127, 151с — движение возобновлено в 14:42;
с 13:55 на ул. Платонова, ул. Козлова стояли трамваи маршрутов № 3, 6, 7 — движение возобновлено в 14.30;
с 13:57 на ул. Казинца, на остановке «Медколледж,» в направлении ДС «Курасовщина» остановились троллейбусы маршрутов № 19, 27 — движение возобновлено в 14:13;
с 13:57 на пр. Партизанский — ул. Варвашени, Ванеева в обоих направлениях остановились троллейбусы маршрутов № 3, 34, 41, 67 и автобусы маршрутов № 2с, 59, 84, 79, 84, 93 — движение возобновлено в 14:45;
С 13:58 на ул. Долгобродская, (остановка «Парк 50 лет Победы») останавливались трамваи маршрутов № 3, 6, 7, 9 — движение возобновлено в 14:40;
с 14:05 по ул. Свердлова (путепровод) в обоих направлениях остановились троллейбусы маршрутов № 3, 16, 20, 36 — движение возобновлено в 14:35;
с 14:07 на ул. Долгобродская, ул. Уральская остановились трамваи маршрутов № 3, 6, 7, 9 — движение возобновлено в 14:22;
с 14:08 на ул. Ботаническая — Козлова в обоих направлениях стояли трамваи маршрутов № 3, 6, 7 — движение возобновлено в 14:18;
с 14:09 на пр. Партизанский — ул. Кошевого остановились троллейбусы маршрутов № 3, 16, 19, 30, 36, 59 и автобусы маршрутов № 14, 43, 79 — движение возобновлено в 14:55;
с 14:12 на пр. Партизанский, ул. Варвашени, ул. Машиностроителей остановились автобусы маршрутов № 9, 16, 21, 22, 58, 87с, 88с, 93, 110, 164, 178э и троллейбусы маршрутов № 3, 34, 60, 79 — движение автобусов возобновлено в 15:20;
с 14:18 на ул. Радиальная в обоих направлениях стояли троллейбусы маршрутов № 33, 34, 35, 41, 42, 92 — движение возобновлено в 14:49;
с 14:33 на пр. Партизанский — ул. Аранская в направлении Серебрянки остановились троллейбусы маршрутов № 3, 16, 19, 30, 36, 59 — движение возобновлено в 14:59.
Согласно данным сервиса Яндекс-Пробки, трудности движения в Минске оцениваются в десять баллов.
В сложных погодных условиях необходимо включить ближний свет фар или габаритные огни. Водитель и пассажиры должны быть пристегнуты, а дети до 12 лет находиться в специальных удерживающих устройствах.
В ГАИ призвали выбирать безопасную скорость и дистанцию, избегать резких маневров и торможений, не парковаться возле деревьев. Если нет возможности продолжать движение — остановиться у края проезжей части с включенной аварийной сигнализацией, внешними световыми приборами и переждать ливень.