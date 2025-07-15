ГД разрешила признавать организации экстремистскими за действия основателей

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект, согласно которому статус экстремистской организация может получить из-за приговора руководителя, основателя или участника организации за экстремистскую деятельность.
Законом предусматривается возможность признания экстремистской организацией также экстремистского сообщества в случае вступления в законную силу обвинительного приговора по уголовному делу в отношении лица за создание сообщества, предусмотренного статьей 282.1 УК РФ «Организация экстремистского сообщества», за руководство этим сообществом или участие в нем.
В пояснительной записке отмечается, что данная мера представляется необходимой, учитывая общественную опасность экстремистских сообществ.