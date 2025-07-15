Президентская экономика: Санду стоила народу Молдовы за первые четыре года на 36,8 миллиона больше, чем за четыре года обошёлся со всеми поездками Додон

Так что на туалетную бумагу в зданиях президентуры за 4 года может и ушло 2.9 млн леев. Но вот только Moldova Europeana, ставшая на деле предвыборной кампанией Санду за счет бюджета, влетела нам в 10 млн леев. А это как если бы Додон 8 лет был главой государства. Еще 5 млн мы тратим сейчас на Moldova Poate, за счет которой Санду продвигает свою партию на выборах. А это как третий мандат Додона.