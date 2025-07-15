Президентская экономика: Санду стоила народу Молдовы за первые четыре года на 36,8 миллиона больше, чем за четыре года обошёлся со всеми поездками Додон

Президентура решила сравнить расходы на «содержание» главы государства при Додоне и при Санду.
Правда в это сравнение не входит хитрожопость Майи Григорьевны. А всё потому что основные расходы на Санду формально покрывают из бюджетов других госучреждений. Например, Государственной канцелярии с многомиллиоными кампаниями на концерты, рекламу, поездки с участием президентки и многое другое.
Так что на туалетную бумагу в зданиях президентуры за 4 года может и ушло 2.9 млн леев. Но вот только Moldova Europeana, ставшая на деле предвыборной кампанией Санду за счет бюджета, влетела нам в 10 млн леев. А это как если бы Додон 8 лет был главой государства. Еще 5 млн мы тратим сейчас на Moldova Poate, за счет которой Санду продвигает свою партию на выборах. А это как третий мандат Додона.
К сведению кабанчиков из президентуры, Санду стоила народу Молдовы за первые четыре года на 36,8 миллиона больше, чем за четыре года обошёлся со всеми всеми поездками Игорь Додон.
И, кстати, на 2025-й год у президентуры рекордный бюджет — 37,5 миллиона леев. У Додона на пике было 24,7 миллиона — пишет t.me/romania_ru.
Пересчитаем, как вы любите, на минимальные пенсии?
Так что не надо за экономию. Санду обходится в десятки раз дороже. И это не считая её вредительского правления, что вообще не сравнить с кем-либо.
Источник: t.me/tokanamd.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Да здравствует молдавский суд, самый гуманный суд в мире: Приговор по делу Марины Таубер предрешен — суд вообще не слушает доводов защиты и не дает адвокатам делать свою работу.
Некоторые размышления журналиста, который ходит на судебные заседания, как на работу (далее…).
Лучинская помогала жертвам насилия, Воронина — детям, Додон поддерживала малоимущих — все первые леди Молдовы творили добро: Из благотворительности у Санду — украденная трехногая собака и мультфильм о депортациях.
Сочувствие и помощь близким есть у тех, кто сидел у постели больного ребенка, кто жалеет мать, осознавая, сколько сил она в тебя вложила (далее…).
Аннулирован очередной штраф за якобы электоральную коррупцию: На этот раз правду отстоял настоятель Свято-Георгиевской церкви Кишинева.
Штраф за электоральную коррупцию, выписанный Николаю Флоринскому — отменент (далее…).