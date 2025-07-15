В Госдуму внесли проект о защите детей от посторонних в лагерях

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Депутаты Госдумы внесли в палату парламента законопроект, которым предлагается установить возможность субъектам РФ разрабатывать типовые правила безопасного пребывания детей на территории детских лагерей, и на их основе лагеря будут утверждать собственные внутренние правила, документ доступен в думской электронной базе.
«Законопроектом предлагается внесение изменений в федеральный закон “Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации”, согласно которым правила нахождения на территории организации отдыха детей и их оздоровления, устанавливаются организацией отдыха детей и их оздоровления в соответствии с типовыми правилами, предусмотренными законодательством субъектов Российской Федерации», — сообщается в пояснительной записке к проекту.
Уточняется, что эти правила направлены на обеспечение безопасного пребывания детей, особенно на участках, где расположены пляжи и водоёмы, и они будут определять порядок пользования территорией, поведения на объектах и допуск к воде.
Предусматривается, что правила должны размещаться на официальных сайтах лагерей, а также в других доступных местах на их территории, чтобы все участники были с ними ознакомлены.
В настоящее время такие правила уже предусмотрены законом, однако за их нарушение административной ответственности не установлено, что не позволяет применять меры к посторонним лицам, незаконно находящимся на территории лагеря.
В сопроводительных документах отмечается, что в правоприменительной практике уже были случаи, когда посторонние лица отказывались покидать пляжи в детских лагерях, а принудить их было невозможно, так как не предусмотрены санкции.
Законопроектом устраняется этот пробел: он позволит регионам установить административную ответственность за нарушение таких правил. Таким образом, норма направлена на повышение уровня безопасности в детских лагерях и защиту детей от посторонних лиц.