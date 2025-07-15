РАН договорилась с Минпросвещения о создании учебников естественных наук

«Мы сделали уже 346 экспертиз учебник и пособий. Мало того, мы сейчас составили план с Минпросвещения о создании единых учебников по математике, физике, информатике, химии, биологии для общего и среднего общего образования. План у нас такой утвержден. Мы планируем, что в соответствии с этим планом где-то 1 сентября 2027 года у нас могут появиться такие новые учебники», — сказал Красников на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным.