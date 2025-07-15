В Самаре расселят аварийный двухэтажный деревянный дом 1938 года

Здание находится в поселке Управленческий Красноглинского района города. Документ об изъятии участка и помещений для муниципальных нужд появился на сайте мэрии.
Аварийный двухэтажный деревянный дом расположен на улице Парижской коммуны, 19. По данным из открытых источников, объект возвели в 1938 году. Заберут землю на 513 квадратных метров и семь квартир (№ 1, 3−8).
Городской департамент управления имуществом встретится и обсудит изъятие с собственниками, оценит размер убытков и предложит новое жилье.
Ранее писали, что главе СКР Александру Бастрыкину представят новый доклад по аварийному дому на улице Марии Авейде.
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