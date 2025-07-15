Госдума приняла закон о допуске студентов к работе в школах

Законом предусматривается, что студенты вузов непедагогических специальностей, успешно закончившие третий курс, в том числе по учебным предметам, дисциплинам (модулям) в области педагогической деятельности, смогут работать как школьными учителями по совпадающим с получаемой ими специальностью и направлением подготовки, так и преподавателями в колледжах по школьным предметам, совпадающим с получаемой ими специальностью и направлением подготовки.