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Минтруда сказало, какие услуги белорусы могут получить и заказать бесплатно на портале соцзащиты

Минтруда назвало бесплатные функции обновленного портала соцзащиты.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве труда и социальной защиты сказали о новых функциях после обновления портала соцзащиты.

Так, в Беларуси заработал обновленный портал соцзащиты, который является единой точкой доступа ко всем услугам и информации в социальной сфере.

При этом после обновления на портале появилось несколько важных онлайн-сервисов.

Например, есть вкладка с интерактивной картой «Доступная среда», где белорусы могут найти все объекты социнфраструктуры, в том числе больницы, аптеки, вокзалы и т.д. И узнать, доступны ли эти объекты для маломобильных граждан.

Также через портал можно записаться онлайн к специалистам территориальных центров соцзащиты населения, ФСЗН, Департамента госинспекции труда и любого другого учреждения соцзащиты на нужное время.

Еще появился чат-бот, через который белорусы могут отправить экстренные сообщения о задержке зарплат или пособий.

И кроме того, на сайте можно онлайн заказать сиделку, соцработника, няню или другие соцуслуг через личный кабинет. Здесь в том числе могут быть заказаны соцуслуги для родственников или соседей.

— Портал адаптирован для всех граждан, информация структурирована по жизненным ситуациям и социальным категориям, — сказали об обновлении в министерстве.

И уточнили, что доступ в личный кабинет белорусы могут получить через межбанковскую систему идентификации (МСИ). Все данные на портале оперативно обновляются.

А еще Минтруда сказало белорусам о доплатах при дополнительной работе.

Еще «Гордорстрой» сказал, когда откроют мост на Независимости в Минске после ремонта.