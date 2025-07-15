Минтруда сказало, какие услуги белорусы могут получить и заказать бесплатно на портале соцзащиты

В Министерстве труда и социальной защиты сказали о новых функциях после обновления портала соцзащиты.
Так, в Беларуси заработал обновленный портал соцзащиты, который является единой точкой доступа ко всем услугам и информации в социальной сфере.
При этом после обновления на портале появилось несколько важных онлайн-сервисов.
Например, есть вкладка с интерактивной картой «Доступная среда», где белорусы могут найти все объекты социнфраструктуры, в том числе больницы, аптеки, вокзалы и т.д. И узнать, доступны ли эти объекты для маломобильных граждан.
Также через портал можно записаться онлайн к специалистам территориальных центров соцзащиты населения, ФСЗН, Департамента госинспекции труда и любого другого учреждения соцзащиты на нужное время.
Еще появился чат-бот, через который белорусы могут отправить экстренные сообщения о задержке зарплат или пособий.
И кроме того, на сайте можно онлайн заказать сиделку, соцработника, няню или другие соцуслуг через личный кабинет. Здесь в том числе могут быть заказаны соцуслуги для родственников или соседей.
— Портал адаптирован для всех граждан, информация структурирована по жизненным ситуациям и социальным категориям, — сказали об обновлении в министерстве.
И уточнили, что доступ в личный кабинет белорусы могут получить через межбанковскую систему идентификации (МСИ). Все данные на портале оперативно обновляются.
А еще Минтруда сказало белорусам о доплатах при дополнительной работе.
Еще «Гордорстрой» сказал, когда откроют мост на Независимости в Минске после ремонта.