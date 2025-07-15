В школе № 42 Свердловского района заканчивается капитальный ремонт

В преддверии нового учебного года в школе № 42, расположенной в Свердловском районе, завершается долгожданный капитальный ремонт.
Преображение учебного заведения коснулось не только внешнего вида, но и внутреннего оснащения.
Уже сейчас школа может похвастаться современным оборудованием для кабинетов, новым спортивным инвентарем, удобной мебелью и техникой, необходимой для проведения уроков труда.
В ближайшее время фойе школы украсит патриотический стенд с картой России, дополненный современной подсветкой. На третьем этаже откроется Центр детских инициатив — пространство, где юные таланты смогут развивать свои способности и воплощать в жизнь самые смелые проекты.
Школа № 42, возведенная в далеком 1964 году, давно ждала столь масштабного обновления.
Примечательно, что в этом году сразу шесть образовательных учреждений города распахнут свои двери после капитального ремонта. Помимо школы № 42, преобразились школы № 45, 53, 82, а также лицеи № 2 и № 11.
Все работы выполнены в рамках реализации национального проекта «Молодёжь и дети», направленного на создание комфортных и современных условий для обучения подрастающего поколения.
Как раннее писал «МК в Красноярске», Михаил Котюков проверил ход капитального ремонта в школах Красноярска.