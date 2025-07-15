Ричмонд
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Опубликована видеозапись момента аварии в Салавате, в которой погиб мотоциклист

Появилось видео момента смертельного ДТП с мотоциклом в Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

В социальных сетях и Telegram-каналах появилась видеозапись, на которой запечатлен момент ДТП в башкирском городе Салават, в результате которого погиб мотоциклист.

Напомним, трагедия произошла сегодня утром на перекрестке улиц Островского и Космонавтов. 27-летний водитель мотоцикла Yamaha, не имевший прав, проигнорировал запрещающий сигнал светофора и врезался в автомобиль Ford Maxus. Молодой человек погиб на месте до прибытия медиков. По факту ДТП начато разбирательство.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.