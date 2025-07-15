Опубликована видеозапись момента аварии в Салавате, в которой погиб мотоциклист

В социальных сетях и Telegram-каналах появилась видеозапись, на которой запечатлен момент ДТП в башкирском городе Салават, в результате которого погиб мотоциклист.
Напомним, трагедия произошла сегодня утром на перекрестке улиц Островского и Космонавтов. 27-летний водитель мотоцикла Yamaha, не имевший прав, проигнорировал запрещающий сигнал светофора и врезался в автомобиль Ford Maxus. Молодой человек погиб на месте до прибытия медиков. По факту ДТП начато разбирательство.
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