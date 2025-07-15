Авторы инициативных проектов в Аларском районе получили сертификаты

Во время рабочего визита в Аларский район, председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников вручил сертификаты авторам инициативных проектов «Есть решение» и проектов народных инициатив. Праздничная церемония прошла в поселке Кутулик.
Местные жители активно пользуются возможностями инициативного бюджетирования. Так, в прошлом году им удалось получить более 27 млн рублей из областного бюджета на реализацию 15 проектов. Эти средства направили на ремонт водонапорной башни, благоустройство и установку спортивной площадки, оснащение центра досуга и даже некоторые дорожные работы.
В этом году снова будут воплощаться в жизнь 15 проектов «народных инициатив», а их финансирование составит 23 миллиона рублей.
— «Есть решение» — казалось бы, два слова, но за ними много реальных дел и хороших начинаний. Проект очень важный, потому что, вкладывая свои деньги в развитие поселка, жители по-другому начинают относиться к своей малой родине, берегут то, что их окружает, — подчеркнул Александр Ведерников.
Кстати, всего в этом году на воплощение подобных проектов из региональной казны будет выделен 1 миллиард рублей. Жителей городов и поселений призывают активнее пользоваться возможностями такого конкурса.