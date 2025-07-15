Авторы инициативных проектов в Аларском районе получили сертификаты

— «Есть решение» — казалось бы, два слова, но за ними много реальных дел и хороших начинаний. Проект очень важный, потому что, вкладывая свои деньги в развитие поселка, жители по-другому начинают относиться к своей малой родине, берегут то, что их окружает, — подчеркнул Александр Ведерников.