В Госдуме оценили вероятность проведения сплошных рубок на Байкале

Группа сенаторов и депутатов Госдумы внесла законопроект о сплошных рубках на Байкале в палату парламента в июне 2023 года, далее он был принят Думой в первом чтении в июле того же года. Документом предлагается установить перечень объектов, при строительстве, реконструкции и эксплуатации которых до 31 декабря 2030 года разрешаются сплошные рубки лесных насаждений. Перечень включает сооружения инженерной защиты территорий и объектов, объекты систем коммунальной инфраструктуры, необходимые для обеспечения функционирования населенных пунктов и особой экономической зоны «Ворота Байкала», автомобильные дороги соответствующего значения, противопожарные разрывы и линейные объекты. 8 июля пресс-служба Минприроды РФ сообщила, что кабмин РФ одобрил ко второму чтению поправки, которые позволят проводить сплошные рубки на прилегающей к озеру территории, но только на определенных участках, где есть погибшие деревья, пострадавшие от болезней, вредителей или в следствии лесных пожаров.