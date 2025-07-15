В Госдуме оценили вероятность проведения сплошных рубок на Байкале

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Проведение лесных сплошных рубок на Байкале составит лишь 0,02% от всей природной территории и не более 0,1% от суши центральной экологической зоны, рассказал РИА Новости соавтор законопроекта, член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
Группа сенаторов и депутатов Госдумы внесла законопроект о сплошных рубках на Байкале в палату парламента в июне 2023 года, далее он был принят Думой в первом чтении в июле того же года. Документом предлагается установить перечень объектов, при строительстве, реконструкции и эксплуатации которых до 31 декабря 2030 года разрешаются сплошные рубки лесных насаждений. Перечень включает сооружения инженерной защиты территорий и объектов, объекты систем коммунальной инфраструктуры, необходимые для обеспечения функционирования населенных пунктов и особой экономической зоны «Ворота Байкала», автомобильные дороги соответствующего значения, противопожарные разрывы и линейные объекты. 8 июля пресс-служба Минприроды РФ сообщила, что кабмин РФ одобрил ко второму чтению поправки, которые позволят проводить сплошные рубки на прилегающей к озеру территории, но только на определенных участках, где есть погибшие деревья, пострадавшие от болезней, вредителей или в следствии лесных пожаров.
«Общий объем вырубок, предусмотренных в рамках законопроекта о Байкале под строительство дорог, мостов, линий электропередачи, объектов водоснабжения, водоотведения, кладбищ, а также для противопожарной защиты населенных пунктов — условный квадрат 8,4 на 8,4 километра. С одной стороны, может показаться, что это немало. Но если представить, что этот квадрат размещается на территории, по площади превышающей Германию, то становится очевидно: эта вырубка занимает всего лишь 0,02% от всей Байкальской природной территории и не более 0,1% от суши центральной экологической зоны (ЦЭЗ)», — сказал Якубовский.
Парламентарий уточнил, что эти вырубки пойдут: на строительство и модернизацию автодорог и мостов — порядка 2,2 квадратных километра, на обустройство кладбищ в малых населенных пунктах — менее 0,7 квадратных километра, на создание противопожарных коридоров вокруг 57 деревень и поселков — сотые доли процента от площади ЦЭЗ, на инженерную защиту от наводнений, оползней и других природных угроз, а также на обеспечение людей светом, водой и теплом, то, что, по его словам, ранее было невозможно реализовать из-за действующего правового запрета.
«И только в самом конце этой цепочки — санитарные рубки, которые касаются только погибших или зараженных деревьев. И здесь важно зафиксировать: в законопроекте прописан прямой запрет на продажу древесины, изымаемой в рамках таких санитарных рубок. Это сделано с целью исключения любой коммерческой рентабельности и полностью устранения риска злоупотреблений. Прежде чем принять решение о санитарной рубке, должен быть проведен лесопатологический анализ, лесоустройство и государственная экологическая экспертиза. Мы не просто допускаем точечные расчистки — мы жестко регламентируем каждый этап: от обоснования до восстановления. А учитывая, что для всех вырубок на Байкале действует требование пятикратного лесовосстановления — общий экологический баланс только укрепляется», — отметил он.
По словам Якубовского, в условиях геополитической переориентации и роста транспортного потока на восток критически важно иметь возможность укреплять и расширять восточный логистический коридор, проходящий в том числе через Байкальскую природную территорию. Он отметил, что без обновления и усиления инфраструктуры, в том числе дорожной и энергетической, говорить о развитии и безопасности невозможно.