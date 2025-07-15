Более 70% ростовских предприятий готовы принимать студентов на стажировку

— На Юге России интерес к студентам стабильно высокий: компании открыты к сотрудничеству, но всё больше ожидают от молодежи ответственности, вовлеченности и желания расти вместе с командой. Именно поэтому мы делаем акцент не только на стажировках, но и на всесторонней поддержке: предлагаем гибкие форматы занятости, наставничество, понятные карьерные маршруты. Это позволяет нам не просто привлекать молодых специалистов, но и эффективно удерживать и развивать их внутри компании. Мы видим, что такой подход работает — и в цифрах, и в результатах команд, — отметила начальник отдела по работе с персоналом ВТБ по ЮФО и СКФО Татьяна Михайлова.