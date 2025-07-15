Более 70% ростовских предприятий готовы принимать студентов на стажировку

Предприятия в южных регионах все чаще вовлекают студентов в рабочие процессы. Более 70% респондентов из ЮФО выступают за участие студентов в стажировках, а 52% отмечают, что работодатели в их компаниях также поддерживают такую практику. Такие данные показал опрос, проведенный ВТБ в конце мая.
Эти данные близки к общероссийским, но приоритеты местных работодателей более других ориентированы на результат.
Главным достоинством молодых сотрудников на Юге считают их энергию и стремление развиваться — на это указали 60% опрошенных, что выше, чем в среднем по стране. Также ценятся нестандартное мышление и свежий взгляд: такие качества отметили 48% участников исследования.
Чтобы стажировка была эффективной, компании в ЮФО в первую очередь стремятся обеспечить студентам гибкий график. Эту меру считают важной 60% опрошенных, что выше среднероссийского уровня. Половина опрошенных указывают на необходимость программ адаптации и наставничества, а 37% считают критичной регулярную обратную связь.
— На Юге России интерес к студентам стабильно высокий: компании открыты к сотрудничеству, но всё больше ожидают от молодежи ответственности, вовлеченности и желания расти вместе с командой. Именно поэтому мы делаем акцент не только на стажировках, но и на всесторонней поддержке: предлагаем гибкие форматы занятости, наставничество, понятные карьерные маршруты. Это позволяет нам не просто привлекать молодых специалистов, но и эффективно удерживать и развивать их внутри компании. Мы видим, что такой подход работает — и в цифрах, и в результатах команд, — отметила начальник отдела по работе с персоналом ВТБ по ЮФО и СКФО Татьяна Михайлова.
Отмечается, что подход к отбору стажеров в регионе — достаточно практичный. Чаще всего работодатели готовы принять студентов со средним специальным образованием (29%) или обучающихся по программам бакалавриата (22%). При этом для 20% опрошенных формальный уровень образования не является принципиальным — важнее профессиональные навыки и стремление работать.