Глава СК обратил внимание на гибель 19-летней девушки из Ростова-на-Дону

Отчет о расследовании смерти 19-летней жительницы Ростова-на-Дону потребовал председатель СК России Александр Бастрыкин. Об этом в Telegram сообщает пресс-служба федерального ведомства.
Глава Следкома России обратил внимание на ситуацию после телесюжета на одном из федеральных каналов. Оказалось, родственники девушки предположили, что ее гибель носит криминальный характер. Такое заявление сделали, несмотря на результаты доследственной проверки.
Теперь донские следователи должны отчитаться о проведенной работе, принятых решениях и представить объяснения по доводам, озвученным в программе.
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