В Нижнекамске врач удалил гигантскую опухоль в носу мужчины

71-летний пациент обратился к врачу с классическими симптомами: постоянная заложенность носа, обильные выделения. У него обнаружили огромный полип, который разросся в пазухах и полости носа, полностью перекрыв дыхание. Обычно полипы — это небольшие доброкачественные образования, но в этом случае врач Темурбек Худияров увидел новообразование таких больших размеров, каких в своей практике ранее не встречал.