Из Калининграда до побережья начали курсировать сдвоенные «Ласточки»

Ранее «МК в Калининграде» сообщал, что калининградские власти не собираются менять дизельные поезда на некоторых маршрутах на «Ласточки». Обустроить электричество над путями — недешёвое удовольствие, поэтому пока не рассматривается замена поездов на маршрутах в Советск и Балтийск.