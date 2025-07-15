Из Калининграда до побережья начали курсировать сдвоенные «Ласточки»

Увеличенные составы ходят по выходным и праздничным дням.
Общая вместимость таких поездов составляет более 1500 пассажиров. Все поезда следуют по маршруту с одной остановкой на станции Кутузово-Новое, сообщает «АиФ Калининград».
Ранее «МК в Калининграде» сообщал, что калининградские власти не собираются менять дизельные поезда на некоторых маршрутах на «Ласточки». Обустроить электричество над путями — недешёвое удовольствие, поэтому пока не рассматривается замена поездов на маршрутах в Советск и Балтийск.