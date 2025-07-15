Пермяка будут судить за покупки по чужой карте

Следствие установило, что ночью фигурант возвращался домой с работы и, проезжая на велосипеде мимо торгового центра в. Перми, заметил на асфальте картхолдер, внутри которого были банковские карты. Он решил проверить, есть ли деньги на одной из них, купив продукты в ближайшем сетевом магазине. Окрыленный успехом, мужчина позвонил приятелю и предложил прогуляться за покупками, но не рассказал, что расплачиваться они будут чужими деньгами. На продукты и средства личной гигиены товарищи потратили более 10 тысяч рублей.