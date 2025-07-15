Пермяка будут судить за покупки по чужой карте

В Пермском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего жителя Перми. Мужчину обвиняют в краже с банковского счета, рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю.
В апреле в дежурную часть полиции поступило заявление от местного жителя о списании денег с утерянной кредитной карты.
Следствие установило, что ночью фигурант возвращался домой с работы и, проезжая на велосипеде мимо торгового центра в. Перми, заметил на асфальте картхолдер, внутри которого были банковские карты. Он решил проверить, есть ли деньги на одной из них, купив продукты в ближайшем сетевом магазине. Окрыленный успехом, мужчина позвонил приятелю и предложил прогуляться за покупками, но не рассказал, что расплачиваться они будут чужими деньгами. На продукты и средства личной гигиены товарищи потратили более 10 тысяч рублей.
Злоумышленник возместил потерпевшему причиненный материальный ущерб.
Теперь уголовное дело передано на рассмотрение в суд.