В Самарской области станет меньше массовых отключений мобильного интернета

Представьте себе: вы как раз смотрите долгожданную серию любимого сериала, скачиваете важный документ для работы или пытаетесь найти, где ближайший пункт выдачи заказа.
И тут — бац! — и интернет пропал. Не из-за слабого сигнала, не от технического сбоя… а потому что «где-то там» кто-то решил временно отключить мобильную связь. Знакомая ситуация?
Решение об отключении принимают местные власти, региональные управления МЧС, различные организации и даже должностные лица — словом, каждый может, но никто не обязан предупредить.
В результате страдают не только пользователи, но и бизнес, особенно тот, что зависит от мобильной связи: доставка, логистика, онлайн-торговля и даже экстренные службы.
Об этом ранее рассказывал «МК в Самаре».
Похоже, скоро такие отключения станут чуть более цивилизованными.
Согласно информации, опубликованной изданием Известия со ссылкой на высокопоставленные источники в сфере связи, в России задумались о том, чтобы регламентировать массовые отключения мобильного интернета.
То есть сделать так, чтобы эти самые «выключения» происходили не когда вздумается, а строго по правилам, в рамках закона и с уведомлением граждан.
Для этого рассматривается создание единого государственного органа, который будет отвечать за принятие решений об отключениях, а также системы оповещения, которая заранее сообщит пользователям, что вот сейчас их временно «оторвут» от цифрового мира.
Вроде бы мелочь, но согласитесь — лучше знать заранее, чем в самый неподходящий момент зависнуть с телефоном в руках, как с кирпичом.
Причиной для таких мер стало то, что отключение мобильного интернета давно перестало быть исключительной мерой в чрезвычайных ситуациях.
Сейчас его используют, например, как один из способов противодействия беспилотникам — ведь без связи дрону сложно лететь туда, куда не надо.
Однако проблема в том, что сегодня это происходит слишком часто и хаотично.
В Минцифры уже начали диалог с представителями бизнеса о необходимости ввести единые правила.
Цель проста — упорядочить процесс, минимизировать хаос и сделать так, чтобы мобильная связь оставалась надёжным инструментом, а не переменной величиной, зависящей от чьего-то внезапного решения.
Так что, возможно, совсем скоро нас научатся хотя бы заранее предупреждать: «Друзья, мы вас сейчас немного отключим — не обессудьте».
А пока остаётся только гадать: в следующий раз интернет пропадёт из-за учений, дрона или просто потому, что «сегодня такой день».
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