ГД приняла закон о защите религиозных символов традиционных вероисповеданий

В соответствии с ним не допускается использование в СМИ, в интернете, при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг и в рекламе изображений и иных форм воспроизведения культовых зданий и иных объектов религиозного назначения, официальных геральдических знаков и их узнаваемых частей, содержащих на момент воспроизведения религиозные символы христианства, ислама, буддизма, иудаизма и других религий, составляющих неотъемлемую часть исторического наследия народов России, без данных символов.