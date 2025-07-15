ГД приняла закон о защите религиозных символов традиционных вероисповеданий

В соответствии с ним не допускается использование в СМИ, в интернете, при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг и в рекламе изображений и иных форм воспроизведения культовых зданий и иных объектов религиозного назначения, официальных геральдических знаков и их узнаваемых частей, содержащих на момент воспроизведения религиозные символы христианства, ислама, буддизма, иудаизма и других религий, составляющих неотъемлемую часть исторического наследия народов России, без данных символов.
«Исключением будет являться, если воспроизводятся исторические изображения с указанием на соответствующий период времени при условии, что в указанный период соответствующие религиозные символы отсутствовали, либо воспроизведение религиозных символов влечет за собой их осквернение», — уточнили в Госдуме.
По словам председателя ГД Вячеслава Володина, норма обеспечит бережное и уважительное отношение к религиозным символам, защитит чувства верующих.