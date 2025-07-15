Военно-морского парада не будет: массового перекрытия улиц в Балтийске в День ВМФ не планируется

В День ВМФ, 27 июля, в Балтийске не будут перекрывать улицы для проведения военно-морского парада. Об этом «Клопс» сообщили в администрации Балтийского городского округа.
Проведение военно-морского парада и сухопутной части тоже не планируется. 27 июля в Балтийске состоится лишь празднование Дня города на Площади Балтийской славы.
«В связи с этим перекрываться будут только улицы, прилегающие к площади. На общее городское движение это не повлияет. Ни на маршрутный транспорт, ни на туристический», — отметили в администрации Балтийска.
Решили в городском округе не вводить и запрета на въезд крупногабаритного транспорта весом свыше 3,5 тонны. Специальный пост планировалось установить в Приморске. «Ограничений не планируется, 27 июля въезд свободный», — подчеркнули в администрации муниципалитета.
По данным российских СМИ, военно-морские парады отменены также в Санкт-Петербурге, Владивостоке и Петропавловске-Камчатском.
Шторм не помешал проведению парада в Балтийске в День военно-морского флота России в 2024 году.