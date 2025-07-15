В Минске ливень подтопил участки дорог и остановил транспорт 15 июля

В Минсктрансе сообщили около 14.00 часов о том, что из-за подтоплений в белорусской столице местами остановилось движение трамваев, троллейбусов и автобусов. Например, подтопления фиксировались на улицах Денисовской, Долгобродской, Уральской, Ботанической, Козлова, Варвашени, Ванеева, проспектах Рокоссовского и Партизанском и других участках.