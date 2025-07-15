В Минске ливень подтопил участки дорог и остановил транспорт 15 июля

Сильный ливень обрушился на Минск 15 июля в районе обеда. Из-за подтоплений город встал в 10-балльных пробках, по данным онлайн ресурса Яндекс. Пробки.
В Минсктрансе сообщили около 14.00 часов о том, что из-за подтоплений в белорусской столице местами остановилось движение трамваев, троллейбусов и автобусов. Например, подтопления фиксировались на улицах Денисовской, Долгобродской, Уральской, Ботанической, Козлова, Варвашени, Ванеева, проспектах Рокоссовского и Партизанском и других участках.
В частности, из-за подтоплений на маршрутах в Минске остановились троллейбусы: 6, 22, 24, 40, 3, 7, 19, 27, 20, трамваи: 3, 6, 7, 9 и автобусы: 154, 30с, 45,48, 127, 2с, 59, 84, 79, 55, 93, а также другие.
Читатели «КП» также сообщили, что в Минске во вторник очень сильный ливень — гремит гром и сверкают молнии.
Ранее Белгидромет сообщал, что днем 15 июля на большей части страны возможны грозы, а при грозах местами — сильные ливни. В Минске грозу прогнозировали с вероятностью 80−90%. Также минчан предупреждали о порывистом ветре при непогоде. Температура днем +23 — +25 градусов, вечером около +20 — +22 тепла.
Еще Минтруда назвало бесплатные функции обновленного портала соцзащиты: «Адаптирован для всех граждан».
Кроме того, «Гордорстрой» сказал, когда откроют мост на Независимости в Минске после ремонта.