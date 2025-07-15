Рустам Минниханов поделился фото со встречи с одногруппниками

«Группа 236, Выпуск 1978 года, факультет механизации сельского хозяйства. Әле егетләр кебек», — отметил Минниханов.
Лидер республики также поинтересовался у подписчиков, как часто они встречаются со своими одногруппниками.
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