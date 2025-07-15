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Рустам Минниханов поделился фото со встречи с одногруппниками

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов в своем Телеграм-канале поделился фото с одногруппниками — выпускниками 1978 года факультета механизации сельского хозяйства.

Источник: Телеграм-канал Раиса РТ Рустама Минниханова

«Группа 236, Выпуск 1978 года, факультет механизации сельского хозяйства. Әле егетләр кебек», — отметил Минниханов.

Лидер республики также поинтересовался у подписчиков, как часто они встречаются со своими одногруппниками.

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