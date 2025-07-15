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В Энгельсе усилили контроль за незаконным выбросом мусора

В Энгельсе ведется активная работа по привлечению к ответственности лиц, выбрасывающих мусор в не предназначенных для этого местах, в обход урн и контейнеров.

Источник: МК.RU Красноярск

В Энгельсе ведется активная работа по привлечению к ответственности лиц, выбрасывающих мусор в не предназначенных для этого местах, в обход урн и контейнеров.

Специалисты управления муниципального контроля и административной практики ежедневно выявляют случаи незаконного сброса как бытовых, так и крупногабаритных отходов.

По всем зафиксированным фактам выброса мусора вне контейнеров составляются протоколы в соответствии с частями 6 и 6.1 статьи 8.2 Закона Саратовской области № 104.

Как отметил начальник управления, Николай Кочетков, для повышения эффективности контроля в Энгельсском районе установлено около 50 камер видеонаблюдения.

Администрация города напоминает гражданам о возможности сообщать о фактах сброса мусора с транспортных средств в неположенных местах. Соответствующие сообщения принимаются на электронную почту mk@engels-city.ru. В обращении необходимо указать дату, время и точный адрес нарушения, а также приложить фотографии транспортного средства с четко различимым государственным регистрационным знаком.

Как раннее писал «МК в Красноярске», министр экологии Красноярского края пообещал решить проблему с зарплатами мусорщиков. Он отметил, что займется вопросом заработной платы, однако улучшение технического состояния техники потребует времени.