В Энгельсе усилили контроль за незаконным выбросом мусора

Администрация города напоминает гражданам о возможности сообщать о фактах сброса мусора с транспортных средств в неположенных местах. Соответствующие сообщения принимаются на электронную почту mk@engels-city.ru. В обращении необходимо указать дату, время и точный адрес нарушения, а также приложить фотографии транспортного средства с четко различимым государственным регистрационным знаком.