Во «Вкусно — и точке» уволили сотрудника, плюнувшего в бургер

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Сотрудник «Вкусно — и точки», плюнувший в бургер во время его приготовления, больше не работает в сети, после этого инцидента будут приняты дополнительные меры и усилен контроль со стороны менеджеров, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Ранее во вторник Telegram-канал Baza опубликовал видео, на котором видно, как сотрудник «Вкусно — и точка» плюнул в бургер во время его приготовления.
«Сотрудник, заснятый на видео, больше не работает в предприятии “Вкусно — и точка”. Его поведение не соответствует стандартам и ценностям компании. Мы признательны гостю за то, что он не оставил данный случай без внимания, поскольку нам очень важны доверие гостей и их обратная связь», — заявили в сети.
И уточнили, что «компания примет дополнительные меры для того, чтобы не допустить повторения подобных случаев в будущем, и усилит контроль со стороны менеджеров во всех предприятиях сети».