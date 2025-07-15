Во «Вкусно — и точке» уволили сотрудника, плюнувшего в бургер

«Сотрудник, заснятый на видео, больше не работает в предприятии “Вкусно — и точка”. Его поведение не соответствует стандартам и ценностям компании. Мы признательны гостю за то, что он не оставил данный случай без внимания, поскольку нам очень важны доверие гостей и их обратная связь», — заявили в сети.