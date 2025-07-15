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Во «Вкусно — и точке» уволили сотрудника, плюнувшего в бургер

Во «Вкусно — и точке» уволили плюнувшего при готовке в бургер сотрудника.

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Сотрудник «Вкусно — и точки», плюнувший в бургер во время его приготовления, больше не работает в сети, после этого инцидента будут приняты дополнительные меры и усилен контроль со стороны менеджеров, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Ранее во вторник Telegram-канал Baza опубликовал видео, на котором видно, как сотрудник «Вкусно — и точка» плюнул в бургер во время его приготовления.

«Сотрудник, заснятый на видео, больше не работает в предприятии “Вкусно — и точка”. Его поведение не соответствует стандартам и ценностям компании. Мы признательны гостю за то, что он не оставил данный случай без внимания, поскольку нам очень важны доверие гостей и их обратная связь», — заявили в сети.

И уточнили, что «компания примет дополнительные меры для того, чтобы не допустить повторения подобных случаев в будущем, и усилит контроль со стороны менеджеров во всех предприятиях сети».