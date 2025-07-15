Самарские производители представили товары на ярмарке в Струковском саду

12 и 13 июля в Струковском саду в Самаре прошла летняя ярмарка от центра «Мой бизнес». Свою продукцию представили самозанятые и субъекты малого и среднего предпринимательства: сувениры, игрушки, товары для красоты, здоровья и дома.
Следующая ярмарка (0+) состоится 19 и 20 июля в том же месте с 11:00 до 20:00. До конца года центр «Мой бизнес» планирует провести еще несколько подобных выставок-продаж. Анонсы публикуются на сайте центра.
Мероприятие прошло при поддержке министерства экономического развития Самарской области в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Также в Самаре стартовала филин новая неделя показов в кинотеатре под открытым небом.
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