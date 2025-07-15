Сенатор рассказала о работе Совета Евразийского женского форума

Карелова также рассказала про проведение образовательных программ Совета ЕЖФ, их 10. «Это и обучение финансовой грамотности, компьютерная подготовка, особенно для проживающих в сельской местности, пожилых людей. Новая тема — это обучение инвестиционным навыкам. Понимание, что это за деятельность. Появился самостоятельный проект женское лидерство в инвестициях. И из всех образовательных проектов у нас флагманская программа совета “Женщина-лидер”. И в этом году уже два потока было организовано для женщин территории Донбасса и регионов Донбасса и Новороссии», — пояснила политик.