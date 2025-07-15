Госдума обязала владельцев земельных участков бороться с борщевиком

«Логика проста: тот, кто распоряжается землей или имеет на ней публичный сервитут, отвечает за то, чтобы чужеродные виды не захватывали территорию», — пояснил журналистам председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. При этом «бездействие теперь фигурирует среди оснований для пересмотра сервитута», добавил он.