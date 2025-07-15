Жительница Красноярска предстанет перед судом за мошенничество

Завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летней жительницы Красноярска, обвиняемой в мошенничестве при получении государственной выплаты на развитие бизнеса. Дело расследовалось следственными органами ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
Женщине инкриминируется совершение преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). Уголовное дело было возбуждено на основании материалов, предоставленных ОЭБиПК МО МВД России «Ачинский».
Следствие установило, что в феврале 2024 года обвиняемая, имея умысел на хищение бюджетных средств, подала заявку в КГКУ «Управление социальной защиты населения по г. Ачинск и Ачинскому району Красноярского края» на получение единовременной выплаты по социальному контракту, предусмотренному государственной программой Красноярского края в рамках национального проекта.
Заявка была одобрена, и женщине было выделено 350 тысяч рублей. В документах указывалось, что средства предназначены для развития индивидуального предпринимательства в сфере бьюти-индустрии. Однако, как выяснило следствие, обвиняемая не имела намерений заниматься заявленной деятельностью.
Чтобы создать видимость законного использования средств, женщина предоставила в учреждение поддельные отчетные документы о приобретении оборудования и материалов, которое фактически не покупала. Полученные незаконным путем денежные средства обвиняемая потратила по своему усмотрению.
В результате действий обвиняемой КГКУ «Управление социальной защиты населения по г. Ачинск и Ачинскому району Красноярского края» был причинен ущерб в размере 350 тысяч рублей.
В настоящее время уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, после чего будет передано в суд для рассмотрения по существу.
Как раннее писал «МК в Красноярске», жители Красноярского края потеряли более 1,3 млрд рублей из-за мошенников с начала года. В суды направили 437 уголовных дел, связанных с интернет-кражами.