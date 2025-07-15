Жительница Красноярска предстанет перед судом за мошенничество

Следствие установило, что в феврале 2024 года обвиняемая, имея умысел на хищение бюджетных средств, подала заявку в КГКУ «Управление социальной защиты населения по г. Ачинск и Ачинскому району Красноярского края» на получение единовременной выплаты по социальному контракту, предусмотренному государственной программой Красноярского края в рамках национального проекта.