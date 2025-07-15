В Омске осудили предпринимателя за организацию незаконной миграции

Куйбышевский райсуд Омска вынес приговор по делу о незаконной миграции. 30-летний гражданин Узбекистана, имеющий двойное гражданство и занимавшийся розничной торговлей фруктами и овощами, организовал пребывание в РФ более ста своих сограждан и кыргызстанцев. Об этом сообщил 15 июля канал t.me/courts_of_the_Omsk_region.
В ходе расследования преступления было установлено, что подсудимый, являясь ИП, заключал фиктивные трудовые договоры с иностранцами. Мужчину признали виновным по части 1 статьи 322.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Назначили наказание в виде полутора лет лишения свободы в колонии-поселении. Приговор в законную силу пока не вступил.
Ранее «КП Омск» сообщила, что в регионе выявили 1,5 тонны узбекских персиков, зараженных восточной плодожоркой.