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Суд оставил без изменений решение по делу экс-главы Кунгура Лысанова

Заседание состоялось 9 июля.

Источник: Комсомольская правда

Суд апелляционной инстанции оставил прежним решение по иску прокуратуры к бывшему главе Кунгурского муниципального округа Вадиму Лысанову.

Поводом, напомним, стало его возможное близкое знакомство с руководителем муниципального учреждения. Апелляция оставила без изменения решение первого суда, отказавшего прокуратуре в удовлетворении иска. Таким образом, обвинения против Лысанова были окончательно отклонены.

Судебное заседание состоялось 9 июля, и решение оставили без изменения, сообщает сайт Арбитражного суда Пермского края.