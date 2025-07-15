Суд оставил без изменений решение по делу экс-главы Кунгура Лысанова

Поводом, напомним, стало его возможное близкое знакомство с руководителем муниципального учреждения. Апелляция оставила без изменения решение первого суда, отказавшего прокуратуре в удовлетворении иска. Таким образом, обвинения против Лысанова были окончательно отклонены.