Суд оставил без изменений решение по делу экс-главы Кунгура Лысанова

Суд апелляционной инстанции оставил прежним решение по иску прокуратуры к бывшему главе Кунгурского муниципального округа Вадиму Лысанову.
Поводом, напомним, стало его возможное близкое знакомство с руководителем муниципального учреждения. Апелляция оставила без изменения решение первого суда, отказавшего прокуратуре в удовлетворении иска. Таким образом, обвинения против Лысанова были окончательно отклонены.
Судебное заседание состоялось 9 июля, и решение оставили без изменения, сообщает сайт Арбитражного суда Пермского края.