Etihad будет летать из Абу-Даби в Алматы

Решение авиакомпания анонсировала вскоре после того, как лоукостер Wizz Air объявил, что прекращает полеты в регион с сентября 2025 года.
Всего Etihad Airways добавляет семь новых направлений к своей сети: Алматы (Казахстан), Баку (Азербайджан), Бухарест (Румыния), Медина (Саудовская Аравия), Тбилиси (Грузия), Ташкент (Узбекистан) и Ереван (Армения).
Полеты в Медину начнутся в ноябре 2025 года, а в остальные города — в марте 2026 года.
Билеты уже можно забронировать на сайте авиакомпании. Перелет из Алматы в Абу-Даби обойдется от $404 (211,8 тыс. тенге в одну сторону). За эту цену с собой можно взять лишь ручную кладь до 7 кг. Для сравнения: цены на билеты Wizz Air по тому же направлению втрое дешевле — от $134 в одну сторону с ручной кладью до 10 кг.
Ранее в 2025 году Etihad открыл рейсы в Прагу, Варшаву, Сочи и Атланту. А также анонсировала три новых сезонных направления на лето 2026 года. Среди них Краков (Польша), Салала (Оман) и Казань (Россия). До конца 2025 года Etihad обещает запустить еще 13 маршрутов.