Etihad будет летать из Абу-Даби в Алматы

Билеты уже можно забронировать на сайте авиакомпании. Перелет из Алматы в Абу-Даби обойдется от $404 (211,8 тыс. тенге в одну сторону). За эту цену с собой можно взять лишь ручную кладь до 7 кг. Для сравнения: цены на билеты Wizz Air по тому же направлению втрое дешевле — от $134 в одну сторону с ручной кладью до 10 кг.