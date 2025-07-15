В Ростовской области работник известной сети общепита плюнул в бургер клиента

— Мы начали проверку. Подобное поведение недопустимо. Эта ситуация не останется без внимания. Сотрудник, поведение которого зафиксировано на видео, больше не является частью команды. Его действия не соответствуют нашим стандартам сервиса и корпоративным ценностям, — ответили представители компании в ответ на комментарии в сети.