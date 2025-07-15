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В Ростовской области работник известной сети общепита плюнул в бургер клиента

Видео приготовления бургера с плевком от повара возмутило жителей Дона.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области распространилось скандальное видео, в котором работник известной сети общепита плюнул в бургер клиента. Сейчас кадры активно обсуждают в соцсетях.

Интернет-пользователи возмущены и не понимают, как можно было допустить подобное. Одни потребовали у руководства точки питания разобраться в ситуации и наказать работника, другие — заявили о необходимости привлечь Роспотребнадзор.

В соцсетях утверждают, что инцидент произошел в Каменске-Шахтинском. Правда ли это, неизвестно. Сеть общепита уже комментирует произошедшее, но не указывает, где именно все случилось.

— Мы начали проверку. Подобное поведение недопустимо. Эта ситуация не останется без внимания. Сотрудник, поведение которого зафиксировано на видео, больше не является частью команды. Его действия не соответствуют нашим стандартам сервиса и корпоративным ценностям, — ответили представители компании в ответ на комментарии в сети.

Также представители заведения поблагодарили гостя, обратившего внимание на нарушение. Известно, что теперь «на всех предприятиях сети усилили контроль со стороны менеджеров».

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