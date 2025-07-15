Госдума приняла закон об обеспечении лекарствами тяжелобольных

В тексте пояснительной записке отмечалось, что в настоящее время 21 165 человек включены в регистр лиц, страдающих данными заболеваниями, которые в том числе приводят к сокращению продолжительности жизни или к инвалидности. Средняя стоимость терапии одного пациента указанными заболеваниями составляет около 2,76 миллиона рублей в год.