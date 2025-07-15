Госдума приняла закон об обеспечении лекарствами тяжелобольных

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, согласно которому правительство РФ наделяется правом предоставлять регионам РФ средства из федерального бюджета для обеспечения тяжелобольных граждан необходимыми лекарствами, если регион не может исполнить свои обязанности.
Изменения вносятся в закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
Принятым законом правительство РФ наделяется правом предоставлять российским регионам средства из федерального бюджета для обеспечения тяжелобольных граждан необходимыми лекарствами. Подчеркивается, что размер выделяемых средств и порядок их предоставления также будет устанавливаться правительством РФ.
Кроме того, кабмин наделяется правом утверждать порядок и критерии для подтверждения факта невозможности исполнения субъектом РФ своих полномочий по обеспечению лекарственными препаратами граждан, страдающих заболеваниями, включенными в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний.
В тексте пояснительной записке отмечалось, что в настоящее время 21 165 человек включены в регистр лиц, страдающих данными заболеваниями, которые в том числе приводят к сокращению продолжительности жизни или к инвалидности. Средняя стоимость терапии одного пациента указанными заболеваниями составляет около 2,76 миллиона рублей в год.
Подчеркивалось, что данные изменения необходимы для того, чтобы оценить была ли ситуация с невыполнением своих обязанностей субъектом РФ в данной области связана с ненадлежащим исполнением или вызвана действием объективных факторов.
Предусматривается, что закон вступит в силу 1 января 2026 года.