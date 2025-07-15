Самарский ЦСК ВВС откроет сезон ВХЛ выездной встречей с «Омскими Крыльями»

Первый матч «летчиков» в новом розыгрыше Всероссийской хоккейной лиги пройдет 2 сентября (6+).
ЦСК ВВС заглянут к «Омским Крыльям». В минувшей «регулярке» команды заняли 28-е и 26-е места с 53 и 62 очками соответственно. Оба коллектива пролетели мимо плей-офф.
4-го числа самарцы отправятся в гости к курганскому «Зауралью». В прошлом сезоне соперник прошел с 12-й строчки в ⅛ финала ВХЛ, где уступил воскресенскому «Химику» — 3:4 в серии.
6 сентября волжане сразятся в Тюмени с «Рубином». Тот стал третьим в «регулярке», но вылетел на той же стадии в плей-офф, пропустив в ¼ ХК «СКА-Нева» — 2:4.
Первая домашняя игра «летчиков» состоится 13-го числа. Во Дворце спорта имени Высоцкого примут столичную «Звезду» (6+).
На днях ЦСК ВВС сохранил 24-летнего защитника Егора Ганабина.
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