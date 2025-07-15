Прямые рейсы из Самары в Геленджик: когда появятся и сколько будут стоить

Жители Самарской области снова могут планировать поездки в Геленджик — аэропорт курортного города возобновляет работу. Ранее он был закрыт с 2022 года по соображениям безопасности вместе с рядом других воздушных гаваней на юге России.
Возобновление рейсов стало возможным после заявления Минтранса России о планах открыть аэропорт Геленджика для выполнения внутренних перелётов. Билеты поступят в продажу после выхода официального уведомления.
Ранее мы писали, что в Самаре за последний месяц значительно выросли цены на шоколад и конфеты. По сравнению с началом года они подорожали почти вдвое.
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