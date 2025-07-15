Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прямые рейсы из Самары в Геленджик: когда появятся и сколько будут стоить

Жители Самарской области снова могут планировать поездки в Геленджик — аэропорт курортного города возобновляет работу.

Жители Самарской области снова могут планировать поездки в Геленджик — аэропорт курортного города возобновляет работу. Ранее он был закрыт с 2022 года по соображениям безопасности вместе с рядом других воздушных гаваней на юге России.

По данным сервисов «Яндекс. Путешествия» и Aviasales, на текущий момент из Самары в Геленджик доступен только один маршрут, который обслуживает авиакомпания «Аэрофлот». Стоимость перелёта составляет около 54 тысяч рублей.

Возобновление рейсов стало возможным после заявления Минтранса России о планах открыть аэропорт Геленджика для выполнения внутренних перелётов. Билеты поступят в продажу после выхода официального уведомления.

Ранее мы писали, что в Самаре за последний месяц значительно выросли цены на шоколад и конфеты. По сравнению с началом года они подорожали почти вдвое.

—-

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.