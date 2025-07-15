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Мишустин назвал рост пассажиропотока первостепенной задачей авиаотрасли

Мишустин назвал рост пассажиропотока в РФ первостепенной задачей авиаотрасли.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал рост пассажиропотока в России первостепенной задачей отечественной авиационной отрасли.

Мишустин во вторник провел стратегическую сессию по развитию авиационной промышленности. Глава кабмина РФ, в частности, подчеркнул необходимость актуализировать графики поставок воздушных судов авиакомпаниям.

«Нельзя допустить отставаний, которые могут сдерживать рост пассажиропотока. Это первостепенная задача», — сказал российский премьер.